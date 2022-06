Při cestách v zahraničí pozor na kouření za volantem, v Evropě hrozí drastické pokuty

Itálie: V osobních vozech se nesmí kouřit, pokud je v něm těhotná nebo nezletilí. Pokuta za porušení nařízení se pohybuje od 50 do 500 eur (od 1200 do 12 000 Kč), pokud jsou ve vozidle těhotné ženy nebo děti do dvanácti let. Jestli jsou jako spolucestující přítomny děti ve věku od dvanácti do 17 let, platí pokuta od 25 do 250 eur (600 až 6000 Kč).