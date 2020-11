Práce z domova posiluje rasismus a předsudky, zjistila studie

Sociální bubliny vzniklé z koronavirové pandemie by také mohly přispívat k izolaci a pohybu jen ve své etnické a náboženské skupině, což je podhoubí pro vznikl předsudků.

Studie také ukázala, že skoro třem čtvrtinám lidí, kteří nepatřili mezi černochy nebo nebyli původem z Asie, by nevadilo, kdyby si jejich blízký příbuzný vzal černocha anebo Asiata, ale jen 44 procentům by nevadilo, kdyby to byl muslim.