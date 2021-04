Portugalský prezident vetoval zákon umožňující posmrtné oplodnění

Portugalský zákon by povoloval využít při procesu umělého oplodnění sperma zesnulého manžela či partnera. Žena by ale musela dokázat, že pár měl v úmyslu počít dítě. K provedení zákroku by také musela prokázat, že s ním muž za životě souhlasil. Využití spermatu by bylo povoleno maximálně tři roky po úmrtí muže.