Pilot omylem vyvolal poplach na letišti v Amsterdamu

Deník The Guardian na svém webu napsal, že měl poplach vyvolat bezpečnostní incident na palubě stroje společnosti Air Europa mířícího do Madridu. List Daily Mirror referoval o tom, že se jednalo o let UX1094 a nizozemské speciální síly dostaly posádku i všechny cestující do bezpečí. Spekulovalo se také o třech útočnících s nožem na palubě.