Pomoc obyvatelům zničeného paneláku v Prešově ukázala ochotu lidí

Moderátoři vytvořili excelovou tabulku, která by mohla být symbolem dobročinnosti moderní doby. V každém políčku je kontakt na člověka, který nabízí pomoc. Je rozdělena do různých kategorií. Když se například ozvala rodina, která potřebovala pro otce starší mobil s tlačítky, který mu v paneláku shořel, téměř okamžitě se ozvala žena, která napsala: „Jen vymažu údaje a můžu ho přinést.“

„Podobným způsobem jsme rozdali už pět notebooků,“ uvedla Andrejková. Ve zmíněné tabulce je zapsaný člověk, který chce darovat automobil. Není úplně nový, ale rodina jej nepoužívá a chce ho darovat. Muž z Prešova, žijící trvale ve Švýcarsku, chce darovat byt. Je připravený sednout do vozu, přijet na Slovensko a podepsat darovací smlouvu. Stránka ho spojila s ženou, které zahynula při tragédii maminka a přišla o střechu nad hlavou. Žena s manželem mají zatím zabezpečené náhradní bydlení jen do konce ledna.

Když jedna matka požádala pro syna o Xbox, který mu shořel v bytě, admin stránky ho od dárců sehnal do tří minut. Tady se objevil výjimečně i jeden kritický příspěvek, když někdo na stránku napsal, že maminka by měla synovi především vysvětlit, ať je rád, že žije. Na to však reagovali další: „Ať si dítě zahraje, možná přijde na jiné myšlenky. Mám dva syny, z nich je jeden autista a při hrách přijde na jiné myšlenky, je to pro něj relax.“