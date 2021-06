Polský tisk: Merkelová se vymluvila Morawieckému

„Na 20. výročí podepsání vzájemné smlouvy v roce 2011 přijela do Varšavy celá německá vláda a společně s polskou schválily 18stránkový seznam vzájemných prioritních projektů. O pět let později přijela do Berlína už jen polská premiérka Beata Szydlová a na závěr návštěvy nebylo vydáno komuniké. A nyní se neuskutečnilo už žádné vládní setkání,“ podotkla GW.