Polský prokurátor se ohledně Turówa obrátil na ústavní soud

Podle ní má ústavní soud vynést „poslední slovo” ve sporu poté, co „podrobí analýze legálnost kroků Soudního dvora EU v souvislosti s polským základním zákonem”. Podle prokuratury jde o to, jak unijní soud interpretuje předpisy ve sporech o Turów a o disciplinární komoru polského nejvyššího soudu.

Soudní dvůr EU v reakci na žalobu, kterou ČR podalo na Polsko kvůli ohrožení zásob vody v českých obcích kvůli rozšíření těžby v dolu Turów, v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky. Polská vláda odmítá přerušení těžby, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.