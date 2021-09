Polka se probrala uprostřed operace, cítila vše. Vysoudila milion

Anestezioložka před soudem podle TVN 24 připustila, že si všimla, že pacientčina ruka se mírně pohnula, ale rozhodla se to ignorovat. „Tvrdila, že spěchala, že ji přestala psát propisovačka, že se jí chtělo na záchod, a to vše se dělo během té operace,” uvedla advokátka Aneta Naworská.

„Nastoupilo ohromující ticho. Sál byl naprosto konsternován a podezírám je, že nevěděli, co říct. Ale pak se ozvala paní doktorka, co to prý vykládám,” zavzpomínala někdejší pacientka na okamžik, kdy mohla dát najevo, co se stalo. O odškodnění pak bojovala dalších sedm let.