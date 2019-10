Poláci jsou pro zrušení celibátu kněží

Podle jeho zjištění až 60 procent katolických kněží v Polsku žilo nebo stále žije ve svazku se ženami a 15 procent s nimi má jedno či více dětí. V zemi působí více než 31 tisíc katolických farářů a 12,5 tisíce mnichů. Téměř 80 procent duchovních by dle průzkumů chtělo věrně sloužit Bohu a zároveň mít ženu a o něco více než polovina by se chtěla i oženit a založit si rodinu. „I proto mnozí v Polsku považují celibát katolických kněží za fikci a relikt minulosti, se kterým bylo třeba už dávno skončit,“ napsal portál Onet.pl.

Zároveň dodala, že v přesně takové situaci už několik let je i kněz, s nímž žije ona. „A jistě to potrvá ještě dlouho. Mužům, ani těm v kněžském rouchu, se nedá nařízením zakázat láska nebo sex. Dříve či později ho poruší a najdou si objekt svých potřeb či tužeb, někoho, jako jsem já,“ dodala.

Některé ženy poznaly své milence v kněžském rouchu při každoročních poutích do Čenstochové, Lichně či do Tuchówa, kam přicházejí statisíce věřících modlit se k Bohu. Po celodenním pochodu hlavně večer nastává čas na odpočinek a bližší setkání s kněžími či mnichy, kteří je během dna provázejí.

Elena (45) je elegantní, dobře vydělávajícím vdaná žena se třemi dospělými dětmi. Kněz, s nímž se seznámila na nejvýznamnějším polském poutním místě, čenstochovské Jasné Hoře, je o pět let mladší, pochází z Varšavy jako ona a už tři roky jsou milenci. „Chodíme spolu do kaváren, kina, na výstavy. Vlastně se stává mým životním partnerem. Nemám žádné výčitky svědomí, nikomu neberu manžela ani otce rodiny a ten můj o mě i tak už roky nestojí. Navíc svedl on mě a celibát je to poslední, o čem mluvíme.“