Pobouření Židů z dražby nacistických relikvií vystřídalo dojetí nad šlechetností vítěze

"I first wanted to buy these objects to destroy them,” Abdallah Chatila told a French newspaper. However, he ultimately decided that the Jewish community should receive them to do with them as they see fit. https://t.co/60dxRLGknK

Draženy byly i předměty z majetku Hitlerovy dlouholeté milenky a posléze manželky Evy Braunové, dopis s podpisem zastupujícího říšského protektora v protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha nebo páska označující příslušníka slovenské polovojenské organizace Hlinkova garda.

Chatila, který zbohatl díky obchodům s diamanty a nemovitostmi, v rozhovoru se švýcarským nedělníkem Le Matin Dimanche řekl, že chtěl předměty z kritizované aukce koupit, aby nemohly být využívány k neonacistické propagandě. „Můj postoj je naprosto nepolitický a neutrální,” uvedl.

Another hero emerges. Thank you Lebanese 🇱🇧 businessman Abdallah Chatila. He won the nazi auction of Hitler items, and donated them to a Jewish organization to do with as it pleases. Why? To keep them out of the hands of Neo-Nazis. God bless this man. https://t.co/S3Ub28Uv8T pic.twitter.com/rLajOwhIBJ