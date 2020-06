Po koronavirovém útlumu opět sílí migrace. Na Sicílii míří loď s 200 lidmi

Loď Sea-Watch 3 by měla do Porto Empedocle dorazit během soboty. V sobotu večer dorazila do jiného sicilského přístavu Pozzallo italská loď Mare Jonio neziskové iniciativy Mediterranea, která měla na palubě 67 migrantů.

Podle dat Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) letos do půlky do května vzrostl počet lidí, kteří z Libye vyplouvají směrem do Evropy o 120 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Letos z libyjských břehů vyplulo přes 8300 migrantů, loni to bylo zhruba 3700. Celkem se letos přes moře do některé z evropských zemí přeplavilo přes 22 tisíc lidí, téměř polovina z nich mířila do Řecka.