Plynovod Jamal opět přestal dodávat plyn do Německa

Plynovodem Jamal proudí ruský plyn přes Polsko do Německa. Minulou sobotu se však tok v plynovodu obrátil a dodávky do Německa se obnovily až ve čtvrtek. Ceny plynu v Evropě se v důsledku toho během týdne zvýšily oproti minulému pátku až o 23 procent.

Moskva v poslední době čelí obviněním, že se omezováním dodávek plynu snaží přimět Německo a Evropskou unii ke schválení provozu nového plynovodu Nord Stream 2. Ten má přivádět ruský plyn do Německa po dně Baltského moře. Rusko obvinění odmítá a slíbilo dodatečné dodávky plynu do Evropy, jakmile naplní domácí zásobníky. Předpokládá, že se tak stane do pondělí.