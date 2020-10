Plošné testování na Slovensku: Armáda vytvoří 5000 odběrových míst

Osoba po příchodu na odběrné místo vyplní několik formulářů a podrobí se výtěru z nosohltanu. Poté se přesune do předem určeného prostoru, kde počká 15 až 30 minut na výsledek testu. V případě pozitivního výsledku bude osoba na místě obeznámena s povinnostmi a dalším postupem.

Tento týden od 23. do 25. října proběhne pilotní testování v okresech Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín na Oravě, kde je epidemiologická situace nejhorší. K nim bude přičleněn také okres Bardejov na východě země.

Zatím není jasné, zda bude plošné testování povinné. Jediná odsouhlasená výjimka se zatím týká dětí do deseti let. Většina odborníků i prezidentka Zuzana Čaputová se vyslovily proti povinné účasti, premiér Igor Matovič se zatím nevyjádřil. Jasněji by mělo být po úterním jednání Bezpečnostní rady státu.