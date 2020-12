Pfizer dodá Britům jen část slíbených vakcínových dávek, zdravotníci zatím ostrouhají

Spojené království obdrží z objednaných 40 milionů dávek vakcíny proti koronaviru od firmy Pfizer do konce roku jen 800 tisíc. Uvedl to šéf distributorů Národní zdravotnické služby (NHS) Chris Hopson. Podle dostupných informací tak už nebudou upřednostňováni pracovníci v první linii. Prioritně by měli být očkováni senioři, vakcína je ale skladována v příliš malých balíčcích, aby se to vyplatilo.