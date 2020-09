Patrový autobus plný dětí utrhl střechu o most. Řidič byl v práci poprvé

K nehodě došlo krátce po osmé hodině ráno. Řidič pravděpodobně neodhadl výšku autobusu, ve kterém cestovalo asi 70 dětí, a narazil do mostní konstrukce. Deset dětí bylo s lehčími zraněními ošetřeno na místě, pět jich muselo být převezeno do nemocnice, tři z nich s vážnějšími poraněními. Nikdo by ale neměl být v ohrožení života. Všechny zraněné děti jsou ve věku 11 až 16 let, uvedl server BBC.