Pandemie stála Německo 300 miliard eur

„V pandemii koronaviru se prosperita Němců výrazně snížila. Kompenzace ztrát a strukturálních deformací bude trvat roky,“ řekl Hüther nedělníku Welt am Sonntag.

Bez koronaviru by ekonomika výrazně rostla,“ cituje list z analýzy IW.

Pro své výpočty IW porovnal skutečný a předpokládaný růst s takzvaným potenciálním růstem hrubého domácího produktu ( HDP ). Z tohoto porovnání lze vyčíst, jak by německá ekonomika bez pandemie sílila v uplynulých šesti čtvrtletích.

Ekonomika EU se vrátila do recese

„Míra očkování se konečně zvyšuje, což je signál pro ekonomiku, který by neměl být podceňován. Nesmíme však podlehnout iluzi, že krize nezanechá žádné stopy,“ řekl Hüther.

„Očkováním můžeme teoreticky dosáhnout této úrovně v letošním roce,“ řekl Wieler deníku Süddeutsche Zeitung. „Pokud by se lidé stali neopatrnějšími a pokud by ochota k očkování klesla, pak by infekce mohla znovu zesílit. Nebezpečí je stále vysoké,“ řekl varovně.