ON-LINE: Je zázrak, že žije, zaznělo u soudu v Pezinoku na adresu exšéfa civilní kontrarozvědky Tótha

10:05 - Sledování Jána Kuciaka byla jen epizodou a nenaznačovala, že by Kuciak vedl bujarý život nebo že by měl nadstandardní vztahy s politiky či policisty, uvedl Tóth.

10:01 - Měl jsem dojem, že po roce 1998 a po kauze Markíza se Marian Kočner změnil. „Proto jsem si myslel, že Kuciak může být vůči němu zaujatý. Sledování Kuciaka probíhalo čtyři až pět dnů. Kriak mi řekl, že to nemá smysl, protože Kuciak nemá žádný společenský život. Řekl mi, že ten kluk žije jako mnich,“ uvedl Tóth.

9:58 - „Sledování novinářů probíhalo od dubna 2017, i když v létě do bylo slabší. Pak přišel podzim a Kočner řekl: 'Pojďme se teď podívat na Jána Kuciaka'. Kočner si mi stěžoval, že Kuciak je vůči němu zaujatý,“ řekl Tóth.

9:54 - Skupina dostala k dispozici tři auta, s nimiž měli sledovat novináře. „Financování těchto vozidel zabezpečil Marian Kočner. Byl to on, kdo mi dal peníze na další sledování a také na výpaty. Odevzdal jsem je Kriakovi,“ řekl Tóth.

9:49 - Tóth uvedl, že mu Kočner přinesl 28 vztahových diagramů, tedy v podstatě lustraci novinářů. „Nafotil jsme si to do mobilního telefonu a pak jsem to skartoval,“ řekl.