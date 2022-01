Omikron ukončí pandemii, věří hlavní dánská epidemioložka

„Myslím si, že do dvou měsíců začne epidemie ustupovat, počty nových případů klesat a my získáme své životy zpátky,“ prohlásila Krauseová podle britského deníku The Daily Mail na základě analýzy dostupných informací. Potvrdila tak zprvu opatrný optimismus řady expertů. Například německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach (SPD) už na konci listopadu avizoval, že by se omikron mohl stát „vánočním dárkem celému lidstvu“.