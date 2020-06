Obchod s dětmi: Padesát miminek odnošených náhradními matkami na Ukrajině stále čeká na rodiče

V chudé zemi však mladé Ukrajinky z malých měst a vesnic stále čekají na šanci odnosit zahraniční dvojici dítě, i když to představuje zdravotní rizika a zatěžuje to psychiku. Pro 39letou Ljudmilu z Vinnyce, která žije sama se třemi dětmi a pracuje jako prodavačka, bylo slíbených 6000 eur (asi 160 tisíc korun) za odnošení dítěte šancí, jak splatit větší byt, aby se všichni nemuseli tlačit v jednopokojovém. Jedno dítě už odnosila, a přestože tehdy skončila na JIP kvůli zdravotním komplikacím, rozhodla se opět nabídnout svou dělohu, protože se jí nedostává peněz. Nyní však dostala jen část sumy, protože i tento obchod postihla pandemie.

Firma BioTexCom sice působí legálně, ale už čelila několika žalobám. Tetjana Šulžnyská ji žalovala, protože několik měsíců poté, co odnosila dítě, dostala rakovinu děložního čípku. Neprokázalo se však, že by to souviselo. Bývalý prokurátor Jurij Kovalčuk přiznal, že v letech 2018 až 2019 žalovaly nejméně tři ženy firmu, protože jim byla poté, co odnosily dítě, odebrána děloha.