O trvalý pobyt v Británii požádalo už přes třicet tisíc Čechů

Od českých občanů dostaly britské úřady do konce loňského roku celkem 33.030 žádostí. Status usedlíka, na který mají nárok unijní občané žijící v Británii více než pět let, přitom dostalo 20.930 Čechů. Takzvaný předběžný status usedlíka, který dostávají lidé s pobytem kratším než pět let, získalo dalších 7800. Celkem 170 žádostí bylo buď neplatných, nebo je žadatelé stáhli.