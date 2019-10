O brexitu rozhodne supersobota. Bude to napínavé

Podle médií by pro „rozvodovou“ dohodu mohlo hlasovat zhruba 20 labouristů, kteří už dříve veřejně prohlásili, že by tak učinili, pokud by se na ní Londýn a Brusel dokázaly domluvit. To se ve čtvrtek stalo.

Poslanci, kteří nesouhlasí s Johnsonovým postojem k brexitu, by dnešek mohli využít i k tomu, aby se pokusili prosadit druhé brexitové referendum. Mohlo by se tak stát prostřednictvím dodatků k vládnímu usnesení o „rozvodové“ dohodě. McDonnell nicméně včera prohlásil, že labouristé se všelidového hlasování nejspíš domáhat nebudou. Zatím byly předloženy tři dodatky.

Kromě toho, že Johnson nemá v parlamentu většinu, není jednotná ani jeho Konzervativní strana. Existuje v ní frakce zastánců tvrdého brexitu, která by mohla hlasovat proti, pokud bude mít za to, že upravená dohoda je z jejího pohledu nedostatečná. Podle jednoho z představitelů této skupiny ale bude „velká většina“ radikálů hlasovat pro dohodu. Jak se rozhodne 21 poslanců, kteří byli vyloučeni v září z poslaneckého klubu konzervativců, není známo. Johnson ovšem nebyl včera sám, kdo lobboval. Členové DUP se vypravili za radikály z tzv. European Research Group a tlačili na ně, aby šli proti dohodě.

Pokud členové Dolní sněmovny dohodu zamítnou nebo pokud nepodpoří odchod z evropského bloku bez dohody, musí Johnson podle zákona schváleného v září požádat Brusel o odklad brexitu do 31. ledna 2020 kvůli dalším jednáním. Odklad není automatický, souhlasit by s ním musely všechny ostatní země evropského bloku.

Probrexitový The Telegraph tvrdil, že Johnson „čelí spiknutí poslanců, kteří by chtěli v EU zůstat, a to jak z řad opozičních zákonodárců, tak rebelů z Konzervativní strany“. Tato aliance se prý dnes bude snažit schválení dohody podmínit druhým brexitovým referendem. Bulvární list The Sun označil novou smlouvu za nesrovnatelně lepší, než byla dohoda předkládaná Theresou Mayovou. The Guardian naopak v podrobné analýze doložil, že Johnson udělal mnoho ústupků a nedokázal vyjednat o mnoho víc než jeho předchůdkyně.