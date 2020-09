Německo může přijmout až tisíce uprchlíků z Lesbu

Mnozí regionální a místní politici v Německu spolkovou vládu ujišťují, že přijmou lidi z tábora, který minulý týden zničil požár, pokud jim to vláda umožní.

Podle Bildu, který se odvolává na vládní i unijní zdroje, je nyní Merkelová nakloněna přijetí dalších uprchlíků. List uvedl, že vláda pravděpodobně schválí přijetí nejméně stovek dětí z tábora společně s jejich rodiči. Dohromady by mohlo jít až o tisícovky lidí.

Merkelová, řecký premiér Kyriakos Mitsotakis a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová podle Bildu zároveň usilují o vybudování nového uprchlického tábora na Lesbu s tím, že by ho provozovala EU.

Do středy by mohlo být o přijetí dalších uprchlíků rozhodnuto, píšou Bild i DPA. Merkelová podle informací DPA účastníkům zasedání předsednictva své Křesťanskodemokratické unie (CDU) řekla, že je v této věci ve shodě se Seehoferem ze sesterské CSU. Vláda však podle ní i nadále usiluje o celoevropské řešení. Merkelová se podle DPA chystá sejít se starosty německých měst, která chtějí uprchlíky přijmout. „Je to lidská tragédie,“ řekla podle Bildu kancléřka o situaci na ostrově.