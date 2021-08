Německá země zvažuje lockdown pro neočkované

"Pokud (nákaza) udeří na jednotky intenzivní péče (JIP), musíme jednat. Bylo by špatné činit za to zodpovědnými všechny včetně očkovaných. Proto budou platit jiná pravidla pro očkované než pro neočkované," řekl bulvárnímu deníku Strobl.

Ministerstvo sociálních věcí Bádenska-Württemberska, kde vládnou společně Zelení s křesťanskými demokraty (CDU), navrhuje omezit možnost kontaktů pro neočkované dospělé a zakázat vstup do restaurací či na koncerty bez ohledu na to, zda se dotyčný prokáže negativním testem na koronavirus.

"Když obsazenost JIP vzroste na 200 až 250, zvážíme vydání prvních omezení společenského kontaktu pro neočkované," řekl Strobl, podle nějž by se v takovém případě směly jako při dřívějších uzávěrách setkávat jen dvě rodiny. Vstup do restaurací nebo na koncerty by byl neočkovaným odepřen při počtu více než 300 covidových pacientů na JIP.