Někteří lidé chtějí zpět peníze, které dali na pomoc postiženým v Prešově

Ta zdůraznila, že náklady na likvidaci paneláku a odvoz sutin uhradí stát, pokud budou oprávněné. Přislíbil to premiér Peter Pellegrini při své nedávné návštěvě Prešova.

Turčanová tvrdí, že město v této souvislosti oslovilo sedm firem, ale písemnou nabídku předložila pouze jedna, a to česká firma Cannoneer group. „Žádná firma to nechtěla udělat za euro,“ dodala Turčanová.

Česká společnost chtěla zaplatit jen přepravu speciálního stroje do Prešova, jehož pomocí rozebrala dvanáctipodlažní panelák, který loni 6. prosince zničil výbuch plynu a následný požár. Převoz vyšel na 164 tisíc eur (4,1 milionu korun). Za bourání si účtovala pouze symbolické jedno euro. Slováci toto gesto velmi ocenili.

Hádky v městském zastupitelstvu však vyvolává předběžná faktura ve výši 1,1 milionu eur firmy Matijka z Kružlova, která zlikvidovala zbývající čtyři podlaží do úrovně terénu a odvezla sutiny na skládku. „Podáváme trestní oznámení. Hlásily se totiž také firmy, které by to udělaly levněji,“ tvrdí člen městského zastupitelstva Martin Eštočák.