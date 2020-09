Návštěvníci Prahy půjdou v Belgii od pátečních 16:00 do karantény

Premiér Andrej Babiš ve středu uvedl, že si o věci v úterý psal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou: „Zatím neznáme detaily, ale situace (vyústí v) opatření směrem k Pražanům.” Podle něj se zpřísnění podmínek se nemá týkat pendlerů. Zpřísnění pravidel ohledně cest z Prahy by znamenalo, že lidé by pro bezproblémovou cestu do Německa potřebovali negativní výsledek testu na virus SARS-CoV-2. Kdo potvrzení mít nebude, bude podle stávajících pravidel muset nastoupit do karantény a nechat se otestovat.