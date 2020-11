Nakažené převážejí v plastových boxech. Mezi Belgií a Německem vznikl letecký most

Sanitky začaly převážet belgické pacienty přes hranici již minulý týden, německé nemocnice v pohraničí se dosud postaraly o 15 z nich. Vrtulníky záchranné služby nyní dopravují nakažené hlouběji do Německa.

Olivier Pirotte, který převozy organizuje, uvedl, že letecký transport je u některých pacientů nutný z důvodu úspory času. Po zemi by doprava do německého Münsteru trvala alespoň tři hodiny, vzduchem však zabere sotva hodinu. Pacienti se takto rovněž vyhnou nežádoucím otřesům způsobeným výmoly na vozovce.

"Za první vlny mělo Německo více než 230 pacientů z Itálie, Francie a Nizozemska. Nyní rozšiřujeme svou pomoc na Belgii," řekl Kotthaus. "V budoucnu by to mohli být Němci, kdo budou potřebovat převoz do Belgie," dodal.