Náčelník Gojko fandí Gretě

„Když to dospělí nedokážou, pak musí přijít děti a poukázat na to, jaký svět jim starší přenechávají,“ řekl v srbském Leskovaci v bývalé Jugoslávii narozený herec, jenž si získal oblibu ve filmech o indiánech natáčených v NDR a přezdívku Vinnetou Východu.

Do roku 1974 natočil pro společnost DEFA celkem jedenáct filmů. Jako Tekumseh, Čingašgúk, Ulzana či Osceola se postavil např. ve snímku Synové velké medvědice bílým zlatokopům, spekulantům s půdou a dalším padouchům. „Až jednou ve jménu zisku nebude už žádný vzduch vhodný k dýchání, voda k pití – co potom? Spotřeba vládne, mnozí toho nahromadili tolik – jak dlouho by museli žít, aby vše užili?“ ptal se.