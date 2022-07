Na Slovensku vypadl chlapec z okna v šestém podlaží, je v kritickém stavu

Chlapec vylezl na parapet v dětském pokoji, opřel se o síťku proti hmyzu, která povolila. Kluk se zřítil na stříšku nad vchodem do paneláku a pak na chodník, popsala slovenská policie neštěstí. „Chlapec byl v kritickém stavu převezen do banskobystrické nemocnice. Byl uveden do umělého spánku,“ napsal server tvnoviny.sk.