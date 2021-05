Vyrazit do Chorvatsku bude od příštího týdne snažší

„Je to velmi pozitivní zpráva pro české občany," řekl Kulhánek po jednáních s chorvatským ministrem vnitra Davorem Božinovičem, šéfem chorvatské diplomacie Gordanem Grličem Radmanem a ministryní cestovního ruchu Nikolinou Brnjacovou.

Do Chorvatska vyrazil z Prahy první přímý vlak Regiojetu. Čechům odstartoval turistickou sezonu

Do obchodů nebo restaurací mohou nyní v Chorvatsku lidé i bez negativního testu. Rakousko a Slovinsko umožňují českým občanům mířícím na Jadran volný průjezd. Děti do 12 let mohou již nyní vstupovat bez testu.