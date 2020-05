Merkelová plní Hitlerův evropský sen, napsal maltský velvyslanec a skončil

Maltský velvyslanec pro Finsko rezignoval poté, co v příspěvku na Facebooku při příležitosti 75 let od konce druhé světové války napsal, že německá kancléřka Angela Merkelová dokončila to, co započal nacistický diktátor Adolf Hitler. Diplomat Michael Zammit Tabona svůj příspěvek obratem smazal, přesto ho stál místo. V pondělí na to upozornil server Welt.