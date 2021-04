Matovičovo vládní hnutí se prudce propadá, získalo by teď jen 10 procent

Opoziční strana Směr-sociální demokracie by získala 9,2 procenta hlasů a mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko 8,3 procenta hlasů. Hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára by dalo svůj hlas 7,4 procenta Slováků.

Do parlamentu by se nedostala vládní strana Za lidi (4,3 %) a největší propad zaznamenala Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby, kterou by volilo jen 2,9 procenta Slováků. Odštěpenci z LSNS se stranou Republika by získali 3,1 procenta hlasů