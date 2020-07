Matovič stále vede, potvrzuje průzkum

Třetí v pořadí by se umístila vládní strana Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka s 9,2 procenta a bývalá vládní strana Směr-sociální demokracie Roberta Fica by získala pouze 8,8 procenta. Vládní stranu Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára by volilo 8,2 procenta Slováků a Lidovou stranu Naše Slovensko Mariana Kotleby přesně osm procent.

Do parlamentu by se dostalo také liberální Progresivní Slovensko (6,8 procenta) a Maďarská komunitní spolupatřičnost (5,5 procenta) zastupující maďarskou menšinu žijící na jižním Slovensku. Vládní strana Za lidi by se do parlamentu nedostala, když by ji volilo 4,6 procenta Slováků.