Matovič podal demisi, novým slovenským premiérem bude Eduard Heger

Matovič po své demisi řekl, že rok, který prožil v úřadě, byl nejtěžší pro Slovensko od druhé světové války. „Byl to jen rok, ale cítím se, jako kdyby to bylo deset let,“ řekl Matovič a vzápětí poděkoval Bohu a celé své rodině jmenovitě od manželky, přes dcery až po maminku. „Prosím o odpuštění všech chyb, které jsem za ten rok udělal. Nebojte se, dobře bude a Edovi určitě můžete věřit,“ dodal expremiér.

Heger poděkoval svému předchůdci za jeho práci. „Je to muž, který deset let bojoval v politice proti zlu a proti mafii,“ řekl Heger. „Neodstupuješ kvůli vraždám, ani kvůli korupci, ale odstupuješ kvůli tomu, aby si přinesl klid a opět přinesl naději, aby se Slovensko opět mohlo stát zemí, kde budeme rádi žít,“ dodal Heger na adresu Matoviče.

Matovič by měl v novém kabinetu nahradit právě Hegera. Do vlády by se měla vrátit většina ministrů, kteří v uplynulých týdnech podali demisi.

Za stranu Svoboda a Solidarita (SaS) by se měl vrátit do čela ministerstva hospodářství Richard Sulík, diplomacii opět povede Ivan Korčok a Branislav Gröhling by měl být znovu ministrem školství. Za stranu Za lidi by se do křesla ministryně spravedlnosti měla vrátit Mária Kolíková.