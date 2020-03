Matovič chce platit vybrané novináře. Stačí, když nás nebudete urážet, zní z redakcí

„Prvním zásadním posunem bude, když je (investigativní novináře - pozn. red.) premiér této země nebude nazývat protislovenskými prostitutkami, slizkými hady, idioty, žoldnéři Sorose nebo zaprodanci. A to ani tehdy, když začnou například rozebírat mafiánskou minulost koaličního partnera nebo připomenou nesrovnalosti mezi jeho vyjádřeními a skutečností,” nechala se slyšet šéfredaktorka deníku Sme Beata Balogová.

„Nezávislost si představuji jinak a rádi zůstaneme závislí pouze na našich předplatitelích,“ uvedl šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. Upozornil, že za výkon vlády musí zodpovídat premiér a jeho koaliční partneři. „Je lákavé to hodit na novináře,“ dodal Kostolný.

Šéfredaktor webu Aktuality.sk Peter Bárdy připustil, že Matovič to asi nemyslel špatně, ale domnívá se, že slovenská žurnalistika nepotřebuje vládní či státní fond.

„Potřebujeme funkční a moderní novinářský zákon, politiky, kteří odpovídají na naše otázky, kteří neútočí na novináře a média, kteří respektují infozákon a vytváří prostředí, v němž můžeme svobodně vykonávat svoji práci. My budeme politiky kontrolovat i bez tohoto fondu,“ zdůraznil Bárdy.

O plánu na zřízení fondu na podporu investigativní žurnalistiky mluvil Matovič opakovaně. Vláda by do něj ročně dala 10 milionů eur (přes 253 milionů korun), ale spravovala by ho stavovská organizace složená ze slovenských investigativních žurnalistů.