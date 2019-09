Marian Kočner čelí u soudu obvinění z padělání směnek za dvě miliardy

„Pokud by byly směnky zfalšovány, tak bych je určitě nevymáhal pod svým jménem a prostřednictvím své firmy. Snad nikdo neuvěří tomu, že bych vymáhal něco, co je falešné,“ konstatoval u soudu Kočner.

Kontroverzní podnikatel se v roce 1998 neúspěšně pokusil převzít kontrolu nad televizí Markíza za pomoci členů bezpečnostní služby. U soudu odmítl, že tito muži byli při vstupu do televize ozbrojeni.

Kočnera převezli z věznice v Leopoldově do Bratislavy v neděli večer v obrněném transportéru Aligator za doprovodu příslušníků speciální jednotky a nad kolonou kroužil policejní vrtulník.

Kočner to na pondělním soudním přelíčení označil za cirkus: „Na co byl tento neskutečný cirkus? Byl jsem převezen do Bratislavy bez možnosti se normálně vyspat a připravit se na soudní přelíčení.“