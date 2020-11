Margaret Thatcherová, Železná lady 11 let v čele Spojeného království

Thatcherová se zapsala do dějin svým nekompromisním stylem vládnutí. Ostře se stavěla proti odborům a Sovětskému svazu, tamní list Krasnaja zvezda jí přisoudil přezdívku Iron Lady (Železná lady).

V roce 1950 se poprvé za Konzervativní stranu ucházela o křeslo v House of Commons (Dolní sněmovně Parlamentu). V té době bylo Thatcherové necelých 25 let. Bojovala o něj v obvodu Dartford jihovýchodně od Londýna, prohrála však s Normanem Doddsem z koalice labouristů a Kooperativní strany. Ten ji porazil i v dalších volbách o rok později. Thatcherová se rekvalifikovala na právničku, specializovala se na daně.

V roce 1955 neúspěšně usilovala o stranickou nominaci do doplňovacích voleb poté, co se v Dolní sněmovně kvůli úmrtí poslance uvolnilo křeslo za obvod Orpington.

Thatcherová poprvé zasedla v dolní komoře Parlamentu v roce 1959 po zvolení za již neexistující obvod Finchley. V něm své místo ještě osmkrát obhájila a reprezentovala ho až do svého odchodu ze Sněmovny v roce 1992.

Působila střídavě na různých postech ve vládách konzervativců, kteří byli u moci do roku 1964. Poté až do roku 1970 vládli labouristé, Thatcherová v této době stála tři roky jako stínová ministryně školství a vědy. Když se v roce 1970 stal předseda Konzervativní strany Edward Heath předsedou vlády, jmenoval Thatcherovou do svého kabinetu jako právě ministryni školství a vědy.