Malé sourozence v Německu zavraždil zřejmě vlastní otec

„Státní zastupitelství v Hanau předpokládá, že během několika týdnů bude převezen do Německa,“ uvedla v pondělí státní zástupkyně Lisa Pohlmannová.

Z výpovědi sousedů vyplývá, že děti se svého otce velmi bály. „Nikdy jsem neviděla děti, které by se tak strašně bály svého otce,“ řekla vyšetřovatelům známá matky obou zavražděných. To ostatně potvrdili i další sousedé. „Obě děti byly milé a přátelské. S malou jsem si hrála na schovávanou,“ popsala sousedka Nina. Tvrdí, že slyšela policisty, jak hovoří o zločinu. „Říkali, že se děti chystaly jít do školy a pokoušely se utéct, když uviděly otce,“ řekla žena deníku Bild. Další lidé se ptají, proč úřady nezasáhly a děti a jejich matku neochránily.