Loď s migranty vplula po dvou týdnech čekání do italských vod

„Máme na dohled zemi. Lampedusu. Salviniho dekret je pozastaven, jsme v italských vodách s povolením. Zatím nejsme v přístavu, ale konec té noční můry se blíží,“ napsala organizace Proactiva Open Arms na Twitteru.

Už předtím uvedla, že zatím nemá povolení pro vstup do přístavu a dodala, že se nepokusí do přístavu vplout násilím, jak to udělala loď Sea Watch 3 s kapitánkou Carolou Racketeovou, která je stíhána italskými úřady.

Día 14.

Avistamos tierra. Lampedusa.

Con el decreto de Salvini suspendido, estamos en aguas de Italia con autorización.

Todavía sin puerto, pero el fin de esta pesadilla está más cerca.

La humanidad tiene que prevalecer entre tanto sinsentido. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/u2gbNAO0Ax — Open Arms (@openarms_fund) 15. srpna 2019

Vplout loď do italských vod mohla proto, že správní soud v Římě ve středu předběžným opatřením pozastavil zákaz vstupu do italských vod, aby „byla umožněna záchrana lidí na palubě“. Už ve středu musel vrtulník z lodě vyzvednout dvě mimina.

Dekret podepsaný v srpnu italským ministrem vnitra Matteem Salvinim zakazoval organizaci Open Arms vplouvat do italských výsostných vod z důvodů zajištění veřejného pořádku. Jeho porušení se mohlo trestat pokutou až ve výši milionu eur a zabavením plavidla. U soudu ho napadla právě Proactiva. Její zakladatel Óscar Camps řekl ve středu podle listu The Guardian: „Vyhráli jsme s námitkou, kterou jsme podali správnímu soudu v Itálii. Je to úspěch. Mezinárodní námořní právo zvítězilo.“ Podle mezinárodního námořního práva se zachránění vezou do nejbližších přístavů, což byly v tomto případě italské a maltské.

Zakladatel nevládní organizace Proactiva Open Arms Óscar Camps Foto: Sergio Perez, Reuters

Camps je proto přesvědčen, že loď nyní může zakotvit v italských přístavech a vylodit 147 zachráněných. Chybí jen povolení přístavního úřadu.

Spory v italské vládě

O povolení vpustit loď do přístavu se nyní přou ministři italské vládní koalice, která se minulý týden rozpadla. Zatímco ministr vnitra Salvini, jenž stojí v čele protimigrační strany Liga, zopakoval i ve čtvrtek, že loď do přístavu nepustí, ministryně obrany Elisabetta Trentaová ze strany Hnutí pěti hvězd se vstupem do přístavu souhlasí: „Nepodepíši nic proti humanitě.“

„Humanita neznamená pomáhat pašerákům a nevládním organizacím,“ reagoval na Twitteru Salvini, který minulý týden kvůli dlouhodobým sporům ve vládní koalici a narůstající popularitě jeho strany podal s cílem předčasných voleb návrh na vyslovení nedůvěry vládě.

Italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini Foto: Carmelo Imbesi, ČTK/AP

Salvini si také stěžoval na verdikt soudu: „Co je to za divnou zemi. Soud v Laziu chce umožnit cizí lodi vylodit migranty v Itálii.“

Španělsko přijme část migrantů

Španělsko podle deníku El País přijme část migrantů z této lodi, pokud se na převzetí ostatních dohodnou další země EU. Italský premiér Giuseppe Conte

uvedl, že migranty z lodě Open Arms jsou ochotny převzít Francie, Německo, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Lucembursko.

O povolení zakotvit v Itálii žádá ještě loď Ocean Viking s více než 350 zachráněnými migranty, kterou společně provozují Lékaři bez hranic a SOS Méditerranée.