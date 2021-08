Litva plánuje hraniční plot proti migrantům. Dobrý nápad, zní z Evropské komise

„Evropská komise vítá nápad hraničního plotu, který by zabránil nelegální migraci z Běloruska do Litvy, ale na financování takových opatření se nebude podílet,” citovala španělská zpravodajská agentura EFE mluvčího Evropské komise Adalberta Jahnze.

Režim běloruského diktátora Alexandra Lukašenka je pod palbou kritiky za to, že migraci zejména z Iráku do EU přes Litvu aktivně organizuje. Irák pod tlakem EU mezitím zastavil lety z Bagdádu do Minsku. Irácké aerolinky navíc na úterý připravily let, kterým budou repatriovat irácké občany z Minsku. Uvedl to server Zerkalo, který se odvolává na sdělení iráckého velvyslance v Rusku a Bělorusku.