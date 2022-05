Lidé z ukrajinského příhraničí míří na Slovensko kvůli potravinám

„Někteří přišli na začátku války o práci, protože se přesunuli na Slovensko do záchytných center. Když pominuly největší obavy a vrátili se domů, už si nemohli najít práci. Ukrajinská strana a Zakarpatská samospráva se o ně snaží postarat, ale nedá se to v plném rozsahu,“ řekl nejmenovaný zdroj webu aktuality.sk.

„Bohužel je situace taková, že v těchto oblastech se najdou lidé, kteří to mohou zneužít. Jedná se o velmi citlivé téma a jako takové je musíme vyřešit,“ říká Eduard Buraš, poradce předsedy slovenské vlády.

Také ukrajinská strana vnímá, že dojíždění k sousedům pro potraviny může vyvolávat napětí. V mnoha případech se jedná o lidi z marginalizovaných skupin. „Lidé nemají práci, a když nemají práci, nemají ani peníze. Když nemají peníze, nemají jídlo. To je problém 70 procent Romů, kteří zde žijí. Jezdí si na Slovensko pro humanitární pomoc,“ připustil Miroslav Horvát, užhorodský městský zastupitel.

Jih Moravy neví, co s romskými běženci z Ukrajiny. Toulají se Domácí

Humanitární centrum by mělo začít fungovat v Užhorodu. Právě sem zamířilo 400 tisíc uprchlíků z Doněcké a Mykolajivské oblasti, z Kyjeva, Oděsy nebo Charkova. Bojí se vrátit domů, ani nevědí, zda jejich dům či byt přečkal boje. Zároveň odmítají odejít do zahraničí. Přichází sem humanitární pomoc z celého světa, ale její podstatná část se distribuuje dál do vnitrozemí.