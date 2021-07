Letos se zdvojnásobil počet migrantů, kteří se utopili cestou do Evropy

Podle statistik IOM zemřelo v od ledna do června tohoto roku na moři nejméně 1146 migrantů mířících do evropských zemí. V roce 2020 si tyto nebezpečné cesty přes moře vyžádaly za stejné období životy 513 lidí a v roce 2019 životy 674 osob. Celkový počet migrantů, kteří se vydávají přes moře do Evropy, se letos zvýšil o 56 procent.