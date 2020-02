Kvůli muničnímu skladu švýcarská vesnice Mitholz na léta osiří

Švýcarské ministerstvo obrany nyní rozhodlo, že se zhruba 170 obyvatel vesnice Mitholz bude muset na určitou dobu vystěhovat. Domovy by měli lidé opustit zhruba za deset let a vrátit se do nich nebudou smět dalších pět až deset let. Ministerstvo ale nevyloučilo, že Mitholz může zůstat uzavřený i déle.