Křivky nakažených v Evropě začínají stoupat, zavírá se i Finsko

Aktuálně nejhorší situace z evropských zemí je v České republice , kde průměrný denní počet nakažených za poslední týden činí 961 na milion obyvatel. V Černé Hoře je to 782, ovšem tam stoupají počty nakažených až od neděle, zatímco v ČR od začátku února. Podobná situace jako v ČR je v Estonsku, kde je denní průměr 665 nakažených na milion obyvatel.

Ve Finsku je to skoro 91 nakažených na milion obyvatel, ale počty tam pomalu rostou od půlky února. Premiérka Sanna Marinová proto ve čtvrtek avizovala, že 8. března zaveden tři týdny částečný lockdown, kdy se zavřou restaurace a školáci starší 13 let se budou učit online. Důvodem jsou obavy z šíření britské mutace. V hůře zasažených oblastech bude rovněž platit zákaz setkávání více než šesti osob a zrušeny budou volnočasové aktivity starších školáků, sdělila Marinová.

V Polsku mají aktuálně přes 208 nakažených za den a polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski už ve středu přiznal, že se země potýká s třetí vlnou poté, co v zemi zaznamenali přes 12 000 nově nakažených. Minulý týden testy odhalily v průměru 8000 nově nakažených za den, o týden dříve to bylo 6000.

Do Polska bez karantény jen naočkovaní nebo s negativním testem

Maďarská vláda ve čtvrtek prodloužila stávající karanténní opatření do 15. března. V příštích dvou týdnech očekává nárůst infekcí koronavirem. V zemi jsou od 11. listopadu zavřené střední školy, hotely i restaurace. Platí rovněž zákaz nočního vycházení od 19:00 a lidé se nesmějí shromažďovat.

Podle něj vláda dělá vše pro to, aby znovu nemusela vyhlásit celoplošný lockdown, ale zavádí nová přísnější opatření na severu země u hranic s Německem, aby zabránila šíření variant viru z oblasti Mosely. Pendleři přejíždějící hranici budou muset mít nově negativní PCR test, pokud nejedou do práce.

Ve Švédsku roste počet potvrzených nákaz SARS-CoV-2 od druhé únorové dekády, aktuálně eviduje tato skandinávská země v týdenním průměru skoro 359 nakažených za den. Švédská vláda ve středu oznámila, že od 1. března dále zkrátí otvírací dobu restaurací, barů a kaváren do 20:30. Omezí také počet lidí v obchodech, nákupních centrech či posilovnách. Švédko přitom dlouho volilo odlišnou strategii, kdy nezavádělo restrikce a dlouho se v něm nemusely nosit ani roušky.

Kvůli šíření nových mutací po Evropě Dánsko se rozhodlo prodloužit omezení pro vstup cizinců do země do 5. dubna. Omezení platí i na hranicích mezi ČR a Německem a Bavorskem s Tyrolskem. Polsko od víkendu požaduje po cestujících z ČR a SR negativní test na koronavirus mladší dvou dnů nebo ukončené očkování, jinak musejí na dva týdny do karantény.