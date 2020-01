Královská rodina je rozhodnutím Harryho a Meghan překvapena a zklamána

Plán rodiny už ve středu v BBC kritizoval někdejší tiskový mluvčí královské rodiny Dickie Arbiter. Nelíbí se mu hlavně plán neustále cestovat mezi Británií a Amerikou. „Je to logistická noční můra, jak se bude řešit jejich bezpečnost?” ptal se. V Británii podle něj členy rodiny chrání Scotland Yard. „Budou to teď dělat Kanaďani? A kdo to bude platit?”