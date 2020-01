Koronavirem se v Německu nakazilo dítě

Ve firmě Webasto byla minulý týden na školení Číňanka, která si však příznaků nemoci všimla až na cestou zpět do vlasti, uvádí agentura DPA.

Choroba, která se do světa od konce minulého roku šíří z okolí čínského města Wu-chan, vyvolává obavy proto, že na ní není účinný lék, neexistuje proti ní účinná vakcína a hrozí, že může vir dále mutovat. To by mohlo usnadnit jeho šíření mezi lidmi a zvýšit virulentnost patogenu.