Kiskova strana je na pokraji rozpadu

Kolíková vyzvala ke konání mimořádného sněmu, kde by se mělo volit nové vedení strany. „Vzhledem k situaci, v jaké se strana nachází, bychom to měli udělat,” řekla.

S tím souhlasí i politolog Grigorij Mesežnikov, podle kterého pod vedením Remišové strana nenabyla dostatečnou politickou dynamiku a naopak ji pomalu ztrácela. „Není to pouze její vinou, ale také okolnostmi. Někteří členové strany si proto myslí, že změna ve vedení by mohla straně tuto dynamiku vrátit. Pokud by strana pokračovala beze změn, znamenalo by to další postupné oslabení a zánik,“ uvedl Mesežnikov.