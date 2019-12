Ke španělským poslancům promlouvala osmiletá transexuálka

"Jmenuji se Elsa a je mi osm let. Není to poprvé, co se na tomto místě o mně mluví. Před čtyřmi lety tu byla moje matka a vyprávěla můj příběh. Jsem transsexuální děvče, bydlím v Arroyo de San Serván," četla z napsaného projevu před užaslými regionálními poslanci v Méridě. Popsala, že za poslední čtyři roky prošla důležitou cestu ke štěstí. Zdůraznila ale, že spokojená je hlavně díky svému okolí i spolužákům a spolužačkám, kteří ji berou taková, jaká je.