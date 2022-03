Kde je nejmodernější ruský tank, kterým se Moskva chlubila?

Dalším důvodem, proč se na Ukrajině neobjevily, je jejich cena. Jeden má přijít asi na 3,7 milionu dolarů (asi 83 milionů korun), přitom jedna americká raketa Javelin vyjde na 175 000 dolarů (4 miliony Kč). A není jasné, nakolik je tank schopen odolat zásahu touto střelou, uvedl list The Chicago Sun. Podle nepotvrzených zpráv byl jeden zcela zničen v Sýrii. Uvedl to ruský server Reporťor s odvoláním na čínskou společnost Sina. Vzbouřenci v provincii Latákíja zasáhli protitankovými střelami TOW-2B tři tyto tanky, z nichž jeden měl být zcela zničen. Reporťor uvedl, že ztráta není potvrzena, ale ruské ministerstvo obrany připustilo, že se Armaty testovaly v Sýrii.

List The New York Times upozorňuje, že hrobařem ruské obrněné techniky se na Ukrajině staly protitankové střely, kromě amerických Javelinů i švédské NLAW, které váží polovinu a jsou levnější, aktuální cena se pohybuje pod 40 000 dolary (900 tisíc Kč). Ukrajinci dostali od Britů 4200 těchto střel vhodných na útoky z krátké vzdálenosti. „Jsme přesvědčeni, že je to jedna z nejlepších protitankových zbraní na krátkou vzdálenost,“ uvedl pro The New York Times britský diplomat, který zmínil i počet dodaných kusů.