Kancléřský kandidát Laschet nabídl funkci předsedy CDU

„Když to bude fungovat i s jinými lidmi, rád,” řekl Laschet k tomu, že by nabídl svou funkci předsedy CDU.

CDU/CSU tak hrozí odchod do opozice.

Tzv. koalici Jamajka (odvozena podle barev jednotlivých stran) se Zelenými a FDP by preferoval také Laschet. Obě strany se ale rozhodly vyjednávat s SPD. Případnou spolupráci s unií ale nevyloučily.

Do čela CDU, která je sesterskou stranou bavorské křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera, byl Laschet zvolen 16. ledna, kdy vystřídal Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Nyní by Laschet mohl stranu vést do doby, než ji předá svému nástupci.