Kaczyński: Polsko se pokusí omezit vliv médií v cizím vlastnictví

Polsko se bude snažit vytvořit pravidla, která by v zemi omezila působnost médií v cizím vlastnictví. Řekl to v neděli předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Podle něj by se tak mělo stát před dalšími parlamentními volbami, které jsou plánovány na rok 2023, uvedla agentura Reuters.